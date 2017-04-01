Англия

Менеджер Сандерленда Дэвид Мойес планирует завершить процесс строительства команды.

Мойес возглавил Сандерленд летом прошлого года.

"Я регулярно общаюсь с руководством клуба. Мы проделали огромный объем работы, но еще больше нам предстоит сделать", - цитирует Мойеса Sky Sports.

"Сейчас происходит процесс постройки команды, и я надеюсь, что мы сможем вместе дойти до самого конца".

После сыгранных 20-ти туров АПЛ Сандерленд с 20-ю баллами располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от спасительного 17-го места составляет 7 очков.