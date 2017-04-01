Англия

Ириски намерены вознаградить юного полузащитника Тома Дэвиса.

Дэвис является воспитанником Эвертона.За первую команду клуба игрок дебютировал в апреле 2016 года, а свой первый гол за Ирисок англичанин забил в январе этого года в ворота Ман Сити.

В текущем сезоне Дэвис сыграл за свою команду 15 матчей (1 гол, 3 ассиста), а в последнее время футболист и вовсе стал игроком основного состава.

Как информирует The Telegraph, руководство Эвертона очень довольно игрой молодого игрока и намерено в ближайшее время предложить ему контракт до 2022 года.

Добавим, что Дэвис является футболистом молодежной сборной Англии U-19.