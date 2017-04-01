Англия

Полузащитник Аталанты Джулио Мильяччо принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

У 35-летнего Мильяччо в конце сезона истекает контракт с клубом, после чего он повесит бутсы на гвоздь.

"Пришло время заканчивать карьеру. Я завершу с футболом как футболист Аталанты. Сейчас я намерен пройти специальный курс, который позволит мне работать в Аталанте директором", — сказал Мильяччо в интервью L’Eco.

"Я нахожусь в хорошей форме, но руководство Аталанты предложило мне должность в клубе, что подтолкнуло меня к решению завершить карьеру", — добавил игрок.

В текущем сезоне Мильяччо провел за Аталанту всего два матча в Серии А.

Мильяччо начал карьеру в 1998 году в итальянском клубе Савойя. На протяжении карьеры он выступал за многие клубы, наиболее известными из которых являются Фиорентина и Палермо.