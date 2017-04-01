Англия

Защитник Манчестер Сити Бакари Санья поддержал главного тренера Арсенала Арсена Венгера.

Защитник Горожан сравнил менеджера Арсенала Арсена Венгера с экс-главным тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

"Для меня Венгер — топ-тренер уровня Алекса Фергюсона. Арсенал для него — это жизнь. Он любит этот клуб. Я работал под его руководством и видел, как он переживал за каждую минуту в команде. Венгер сделал этот клуб. Понимаю разочарование фанатов Арсенала, но они должны доверять ему", — цитирует Санья The Sun.

"Я хочу, чтобы он остался. Не могу представить Арсенал без Венгера. У него сейчас сложный период. Это может случиться с каждым".

В 30-м туре АПЛ Арсенал сыграет с Манчестер Сити на Эмирейтс. Встреча пройдет 2 апреля, в 18:00.