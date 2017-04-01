Стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура АПЛ между Ливерпулем и Эвертоном.
Предматчевая атмосфера, getty images
01 апреля 2017, 14:08
Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Джан, Лейва, Вейналдум – Мане, Фирмино, Коутиньо.
Запасные: Кариус, Александер-Арнольд, Клаван, Морено, Груйич, Вудберн, Ориги.
Эвертон: Роблес – Ягелка, Уильямс, Холгейт – Пеннингтон, Дэвис, Гуйе, Бэйнс – Баркли, Кальверт-Льюин – Лукаку.
Запасные: Стекеленбург, Кенни, Барри, Лукман, Коне, Валенсия, Миральяс.