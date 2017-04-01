Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Джан, Лейва, Вейналдум – Мане, Фирмино, Коутиньо.

Запасные: Кариус, Александер-Арнольд, Клаван, Морено, Груйич, Вудберн, Ориги.

Эвертон: Роблес – Ягелка, Уильямс, Холгейт – Пеннингтон, Дэвис, Гуйе, Бэйнс – Баркли, Кальверт-Льюин – Лукаку.

Запасные: Стекеленбург, Кенни, Барри, Лукман, Коне, Валенсия, Миральяс. 