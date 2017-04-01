Англия

Вратарь Челси Тибо Куртуа высоко оценил чемпионский титул, который он добыл в составе мадридского Атлетико.

Тибо Куртуа назвал своим самым серьезным достижением в карьере победу в Ла Лиге с Атлетико Мадрид. Бельгийский вратарь провел в Атлетико три года на правах аренды.

"Люди думаю, что в Испании легко, если ты Барса, Мадрид или Атлетико, но это не так", — сказал Куртуа.

"Победить в кубке с Атлетико — это одно, но лига, 38 игр...И мы сыграли вничью в последнем матче против Барселоны, это было невероятное достижение", — вспоминает вратарь.

"В Генке и в Атлетико было неожиданностью то, что ты стал чемпионов. В Челси, когда я пришел, мы купили Сеска и Диего Косту. Это была команда, которая должна быть чемпионами. Я горд победить в АПЛ, но достижение с Атлетико важнее", — считает Куртуа.

Стоит отметить, что скауты мадридского Реала просматривали Тибо Куртуа и Давида Де Хеа.