Англия

Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир отметил хорошие результаты команды в последних турах АПЛ.

Менеджер Лис отметил, что команде необходимо укрепит свои позиции в чемпионате Англии.

"Лестер доказател, что в футболе все может быстро перевернуться. Еще три тура назад мы были внизу турнирной таблицы, а люди списывали нас со счетов. И все же чем быстрее мы обезопасим себя от вылета. Это наша основная задача. У нас впереди два важных домашних матча, которые нужно выиграть", — цитирует Шекспира BBC Sport.

Лестер ожидают два домашних матча за четыре дня — против Стока и Сандерленда. В случае победы в этих играх, Лестер с большой вероятностью обезопасит себя от борьбы за выживание.

Стоит отметить, что Лестер принял решение назначить Шекспира главным тренером до конца сезона.