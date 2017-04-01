Ливерпуль одержал верх над Эвертоном в 30-м туре чемпионата Англии — 3:1.
Филиппе Коутиньо, getty images
01 апреля 2017, 16:23
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Ливерпуль – Эвертон 3:1
Голы: Мане, 8, Коутиньо, 31, Ориги, 60 – Пеннингтон, 28
Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Джан, Лейва, Вейналдум – Мане (Ориги, 57), Фирмино (Клаван, 90+1), Коутиньо (Александер-Арнольд, 74).
Эвертон: Роблес – Ягелка, Уильямс, Холгейт – Пеннингтон (Барри, 67), Дэвис (Валенсия, 66), Гуйе, Бэйнс – Баркли, Кальверт-Льюин (Миральяс, 82) – Лукаку.
Предупреждения: Джан — Дэвис, Баркли, Уильямс