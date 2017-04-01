Англия

Защитник Челси Гари Кэхилл считает, что его партнер по команде Нголо Канте будет продолжать развиваться.

Канте перешел в лондонскую команду летом прошлого года из Лестера. Сразу после своего перехода француз стал ключевым игроком центра поля Пенсионеров.

Его партнер по команде Кэхилл был впечатлен тем, как Канте справился с давлением после своего перехода и стал важным футболистом в структуре игры Аристократов.

"Для меня и всех остальных защитников замечательно то, что Нголо защищает нас так, как он это делает. После своего перехода он быстро адаптировался в нашей команде и стал еще лучше", — сказал Гари.

"Он будет продолжать усердно трудиться и продолжить становиться лучше, ведь он еще очень молод. Его игра в этом сезоне просто фантастическая".

В текущем сезоне за Челси 26-летний француз сыграл 31 поединок во всех турнирах, в которых забил два мяча.