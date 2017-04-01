Представляем вашему вниманию видеообзор матча 30-го тура АПЛ между Ливерпулем и Эвертоном.
Ливерпуль, Getty Images
01 апреля 2017, 17:24
Ливерпуль сумел добыть уверенную победу в Мерсисайдском дерби (3:1).
Ливерпуль – Эвертон 3:1
Голы: Мане, 8, Коутиньо, 31, Ориги, 60 – Пеннингтон, 28
Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Джан, Лейва, Вейналдум – Мане (Ориги, 57), Фирмино (Клаван, 90+1), Коутиньо (Александер-Арнольд, 74).
Эвертон: Роблес – Ягелка, Уильямс, Холгейт – Пеннингтон (Барри, 67), Дэвис (Валенсия, 66), Гуйе, Бэйнс – Баркли, Кальверт-Льюин (Миральяс, 82) – Лукаку.
Предупреждения: Джан — Дэвис, Баркли, Уильямс