Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман раскритиковал своего коллегу из Ливерпуля Юргена Клоппа.

В 30-м туре Премьер-лиги Эвертон играл с Ливерпулем. Подопечные Кумана уступили соседям по городу со счетом 1:3.

Главный тренер Красных Юрген Клопп по ходу матча традиционно очень эмоционально реагировал на события на поле. Это пришлось не по душе Куману.

"Мне не нравятся тренеры, которые весь матч кричат на арбитров и создают большое шоу. Это мужская игра", — заявил Рональд.

После 30 сыгранных матчей в активе Ливерпуля 59 очков, Эвертона – 50.