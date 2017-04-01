Форвард Ливерпуля Садио Мане вряд ли поправится к матчу против Борнмута, который состоится в среду, получив травму в мерисайдском дерби.
Садио Мане, Getty Images
01 апреля 2017, 17:51
Мане открыл счет в матче, который завершился победой Ливерпуля 3:1, но был вынужден покинуть поле спустя 12 минут после начала второго тайма.
"Я видел Мане в раздевалке, и не думаю, что он будет готов сыграть в среду", — сказал менеджер Ливерпуля Юрген Клопп.
"Посмотрим, надеюсь, все не так серьезно. Я пока не знаю, что именно за травма у него, и не хочу спекулировать".
В этом сезоне Мане провел за Ливерпуль 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.