Англия

Форвард Ливерпуля Садио Мане вряд ли поправится к матчу против Борнмута, который состоится в среду, получив травму в мерисайдском дерби.

Мане открыл счет в матче, который завершился победой Ливерпуля 3:1, но был вынужден покинуть поле спустя 12 минут после начала второго тайма.

"Я видел Мане в раздевалке, и не думаю, что он будет готов сыграть в среду", — сказал менеджер Ливерпуля Юрген Клопп.

"Посмотрим, надеюсь, все не так серьезно. Я пока не знаю, что именно за травма у него, и не хочу спекулировать".

В этом сезоне Мане провел за Ливерпуль 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.