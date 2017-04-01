Англия

Защитник Лестера Данни Симпсон до сегодня в последний раз делал результативную передачу еще в октябре 2007 года.

В 30-м туре Премьер-лиги Лестер дома обыграл Сток Сити 2:0. Голы на свой счет записали Вилфрид Ндиди и Джейми Варди.

Примечательно, что результативные передачи в обоих случаях отдавал правый защитник Симпсон. Как сообщает Opta, в последний раз он делал ассист еще в октябре 2007 года в игре против Уигана. Тогда Данни защищал цвета Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что Симпсон не особо любит и забивать. В матчах чемпионатов (Премьер-лига и Чемпионшип) на счету Данни лишь 2 гола за Ньюкасл в сезоне 2009/2010.

Лестер благодаря победе над Стоком набрал 33 пункта.