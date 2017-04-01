В 30-м туре лидер Премьер-лиги Челси дома неожиданно проиграл Кристал Пэлас.
Кристиан Бентеке вновь забил в ворота Челси, Getty Images
01 апреля 2017, 19:05
Челси открыл счет и нанес 24 удара по воротам, но несколько провальных минут стоили подопечным Антонио Конте 3 очков.
Челси — Кристал Пэлас 1:2
Голы: Фабрегас, 5 — Заха, 9, Бентеке, 11
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Педро, Канте, Матич (Виллиан, 59), Алонсо (Батшуайи, 74) — Фабрегас (Лофтус-Чик, 90+7), Диего Коста, Азар
Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Томкинс (Данн, 46 (Дилэйни, 60)), Сако, Шлюпп — Миливойевич, Кабай — Панчон, Заха, Таунсенд (Келли, 60) — Бентеке
Предупреждения: Коста, Кэхилл, Луис — Бентеке, Миловойевич