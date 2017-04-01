Челси открыл счет и нанес 24 удара по воротам, но несколько провальных минут стоили подопечным Антонио Конте 3 очков.

Челси — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Фабрегас, 5 — Заха, 9, Бентеке, 11

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Педро, Канте, Матич (Виллиан, 59), Алонсо (Батшуайи, 74) — Фабрегас (Лофтус-Чик, 90+7), Диего Коста, Азар

Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Томкинс (Данн, 46 (Дилэйни, 60)), Сако, Шлюпп — Миливойевич, Кабай — Панчон, Заха, Таунсенд (Келли, 60) — Бентеке

Предупреждения: Коста, Кэхилл, Луис — Бентеке, Миловойевич