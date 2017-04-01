Англия

ФК Ротерхэм Юнайтед как минимум в следующем сезоне будет выступать в английской Лиге 1.

В 38-м туре Чемпионшипа Ротерхэм на своем поле уступил Фулхэму 0:1.

Несмотря на то, что до конца сезона остается еще 8 матчей, Мельники уже оформили вылет в низшую лигу. Официальный твиттер клуба констатировал этот печальный для поклонников команды факт.

В 38 турах Ротерхэм набрал лишь 17 пунктов. При этом разница мячей у команды впечатляет – "-54". От идущего предпоследним Уигана Мельники отстают на 17 пунктов, на 23 – от Блэкберн Роверс, который занимает 22-е место.

Лидируют в Чемпионшипе Ньюкасл (78 очков) и Брайтон (77), а Хаддерсфилд, Лидс, Рединг и Шеффилд Уэнсдей идут в зоне плей-офф, дающего право на выход в АПЛ.