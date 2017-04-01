Англия

Состоялись шесть поединков в рамках 30-го тура чемпионата Англии.

Тоттенхэм на выезде одержал победу в матче с Бернли.

Бернли — Тоттенхэм 0:2

Голы: Дайер, 66, Сон, 77

Бернли: Хитон — Кин, Уорд, Лоутон, Ми — Бойд (Брейди, 74), Хендрик, Бартон, Арфилд — Грэй (Воукс, 56), Барнс

Тоттенхэм: Льорис — Вертонген, Дайер, Алдервейрелд — Ваньяма (Дембеле, 44), Уинкс (Сиссоко, 45), Дэвис, Триппьер — Эриксен, Алли, Янссен (Сон, 73)

Предупреждения: Кин, 47, Барнс, 79

Выигрывая по ходу матча, лидер чемпионата Челси в родных стенах сенсационно проиграл Кристал Пэлас.

Челси — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Фабрегас, 5 — Заха, 9, Бентеке, 11

Челси: Куртуа — Давид Луис, Кэхилл, Аспиликуэта — Матич (Виллиан, 59), Канте, Алонсо (Батшуайи, 74), Педро — Фабрегас, Азар, Коста

Кристал Пэлас: Хеннесси — Сахо, Томкинс (Дэнн, 45 (Дилэйни, 60)), Уорд, Шлупп — Миливоевич, Панчон, Кабай — Заха, Таунсенд, Бентеке

Предупреждения: Коста, 50, Кэхилл, 79, Давид Луис, 83 — Бентеке, 68

Халл Сити вырвал победу у Вест Хэма в концовке встречи.

Халл Сити — Вест Хэм 2:1

Голы: Робертсон, 53, Ранаккья, 85 — Кэрролл, 18

Халл Сити: Якупович — Дэвис (Гросицки, 45), Раноккья, Магуайр — Робертсон, Клукас, Маркович, Аль-Мухаммади, Ндиайе (Мэлоуни, 79) — Эрнандес (Хенриксен,70), Нияссе

Вест Хэм: Рэндолф — Байрэм, Фонте, Коллинз, Крессвелл (Масуаку, 68) — Куяте (Кальяри, 90), Лансини — Снодграсс (Фернандес, 66), Фегули, Айю — Кэрролл

Предупреждения: Нияссе, 58 Ндиайе, 73 — Фонте, 2, Кэрролл, 64

Обыграв дома Сток Сити Лестер добыл четвертую победу в чемпионате подряд.

Лестер — Сток Сити 2:0

Голы: Ндиди, 25, Варди, 47

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Беналаун, Хут, Фухс — Марез, Дринкуотер, Ндиди, Грей (Чилвелл, 87) — Варди (Слимани, 83), Оказаки (Амертей, 73)

Сток Сити: Грант — Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Аллен, Уэлан (Адам, 70), Соби, Арнаутович — Уолтерс (Крауч, 54), Бераино (Диуф, 70)

Предупреждения: Фухс, 60 — Шоукросс, 16, Уэлан, 29, Крауч, 69, Арнаутович, 90

В матче на Олд Траффорд МЮ и Вест Бромвич не сумели определить победителя.

Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Байи, Рохо, Янг — Каррик, Феллаини — Лингард, Мхитарян (Руни, 74), Мартиаль — Рашфорд

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Маколи, Эванс, Ньом — Ливермор, Брант, Флэтчер — Шадли (Якоб, 68), Робсон-Кану (Рондон, 70), Макклин (Моррисон, 57)

Предупреждения: Рохо, 43, Феллаини, 90, Руни, 90 — Ньом, 47, Ливермор, 87, Якоб, 90

Уотфорд добыл минимальную победу в матче против Сандерленда.

Уотфорд — Сандерленд 1:0

Гол: Бритос, 59

Уотфорд: Гомес — Кабуль (Янмат, 42), Бритос, Холебас, Кэткарт — Клеверли, Капу — Дукуре, Амрабат, Ньянг — Окака Чука

Сандерленд: Пикфорд — Джонс, О′Ши, Овьедо, Коне — Гибсон, Родуэлл, Денайер — Янузай (Хазри, 70), Борини, Дефо

Предупреждения: Капу, 90 — Джонс, 72, Хазри, 77, Коне, 79