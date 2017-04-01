Англия

Состоялись еще пять матчей 30-го тура Премьер-лиги.

Тоттенхэм на выезде обыграл Бернли, Лестер в родных стенах оказался сильнее Сток Сити, Манчестер Юнайтед снова сыграл вничью на Олд Траффорд, Уотфорд оставил Сандерленд на дне, а Халл Сити дома переиграл Вест Хэм.

Бернли — Тоттенхэм 0:2

Голы: Дайер, 66, Сон, 77

Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд (Брэйди, 74), Хендрик, Бартон, Эрфилд (Дефур, 78) — Грей (Воукс, 56), Барнс

Тоттенхэм: Льорис — Дайер, Альдервейрелд, Вертонген — Триппье, Ваньяма (Дембеле, 44), Уинкс (Сиссоко, 45+2), Дэвис — Эриксен, Алли — Янссен (Сон, 73)

Предупреждения: Кин, Барнс



Лестер — Сток Сити 2:0

Голы: Ндиди, 25, Варди, 47

Лестер: Шмейхель — Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс — Марез, Дринкуотер, Ндиди, Грей (Чилуэлл, 87) — Окадзаки (Амартей, 73) — Варди (Слимани, 81)

Сток Сити: Грант — Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Арнаутович, Аллен, Уэлан (Адам, 70), Собхи — Уолтерс (Крауч, 54), Бераино (Диуф, 70)

Предупреждения: Фукс — Шоукросс, Уэлан, Крауч, Арнаутович



Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Рохо, Янг — Каррик, Феллаини — Лингард, Мхитарян (Руни, 74), Мартиаль — Рашфорд

Вест Бромвич: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Ньом — Флетчер, Ливермор, Брант — Шадли (Якоб, 67), Макклин (Моррисон, 57) — Робсон-Кану (Рондон, 70)

Предупреждения: Рохо, Феллаини, Руни — Ньом, Ливермор, Якоб

Уотфорд — Сандерленд 1:0

Гол: Бритос, 59

Уотфорд: Гомес — Каткарт, Кабул (Янмат, 42), Бритос, Холебас — Клеверли, Дукуре, Капу — Амрабат (Саксес, 53), Ньянг (Суньига, 87) — Окака

Сандерленд: Пикфорд — Денайер, О'Ши, Коне — Джонс, Гибсон (Ндонг, 61), Родуэлл, Овьедо — Борини, Дефо, Янузай (Хазри, 70)

Предупреждения: Капу — Джонс, Хазри, Коне



Халл Сити - Вест Хэм 2:1

Голы: Робертсон, 53, Раноккья, 85 — Кэрролл, 18

Халл Сити: Якупович — Раноккья, Дэвис (Гросицки, 46), Магуайр — Аль-Мухаммади, Маркович, Н'Диайе (Мэлоуни, 79), Клукас, Робертсон — Эрнандес (Хенриксен, 80), Ньяссе

Вест Хэм: Рэндольф — Бирам, Фонте, Коллинз, Крессуэлл (Масуаку, 68) — Куяте (Каллери, 90+2), Лансини — Фегули, Айю, Снодграсс (Фернандес, 66) — Кэрролл

Предупреждения: Ньяссе, Н'Диайе — Фонте, Кэрролл