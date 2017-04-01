Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал, что хавбеку Гарри Уинксу понадобилась госпитализация из-за травмы в матче с Бернли.

В 30-м туре Премьер-лиги Тоттенхэм обыграл Бернли 2:0. Благодаря этой победе Шпоры приблизились к лидирующему Челси на расстояние 7 очков. Радость победы была несколько омрачена травмой Гарри Уинкса.

Хавбек преследовал Стивена Уорда и в результате столкнулся с бутылками воды у боковой линии. После этого Гарри схватился за ногу от боли.

Игроку понадобилась помощь медиков. После долгих процедур стало ясно, что Уинкс не сможет продолжить игру. Хавбек повредил лодыжку. Пока что не ясно, сколько Гарри понадобится на восстановление.

По словам главного тренера Шпор Маурисио Почеттино, Уинкс был доставлен в госпиталь. В нынешней кампании 21-летний хавбек сыграл в 21 матче АПЛ, но лишь трижды выходил со стартовых минут.

Ранее Шпоры потеряли другого полузащитника – у Виктора Ваньямы также травма лодыжки.