Англия

Защитник Уотфорда Юнес Кабул не смог доиграть до конца поединок против Черных Котов.

В 30-м туре АПЛ Уотфорд выиграл у Сандерленда 1:0. Единственный гол во встрече забил защитник Шершней Мигель Бритос.

Другой игрок обороны Уотфорда, Юнес Кабул, не сог доиграть поединок до конца. В концовке первого тайма Юнес без вмешательства каких-либо других игроков упал на поле, корчась от боли. Скорее всего, бек травмировал подколенное сухожилие.

В нынешнем сезоне Кабул сыграл 22 поединка в Премьер-лиге, отметившись при этом 2 забитыми голами.