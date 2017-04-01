Англия

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что его команда продолжает сражаться за чемпионский титул Премьер-лиги.

Тоттенхэм сократил отставание от Челси до семи очков после того, как "синие" дома проиграли Кристал Пэлас (1:2), а сами Шпоры на выезде обыграли Бернли (2:0).

"Я очень горжусь, потому что для нас эта была крайне трудная игра", — сказал Почеттино.

"Мы продемонстрировали отличный характер, так что я очень горд и доволен, потому что во втором тайме мы показали отличную игру".

"Это важная победа для нас — мы должны пользоваться возможностями, если Челси теряет очки, и нам это удалось. Мы сражаемся за победу в Премьер-лиге".