Англия

Главный тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс доволен, что его команде удалось обыграть Челси (2:1).

В 30-м туре Премьер-лиги Кристал Пэлас сумел набрать три очка на Стэмфорд Бридж. Челси, который уверенно возглавляет турнирную таблицу, был повержен со счетом 2:1.

"Думаю, наше выступление было типичным – мы продемонстрировали характер. Мы быстро оказались в роли отыгрывающихся, но наша целеустремленность помогла отыграться", — заявил Аллардайс.

"Защита провела потрясающий матч, голкипер был великолепен. Мы могли забивать и больше. План на игру сработал просто великолепно".

"Очень приятно добыть три очка в матче против чемпионов. Вернее, против команды, которая, скорее всего, станет чемпионом. Вся Премьер-лига соткана из подобных моментов. В любом матче АПЛ можно ожидать шокирующий результат. Именно это заставляет людей встать со своих мест и сказать "Вау".

После победы над Челси Кристал Пэлас опережает зону вылета на 4 пункта.