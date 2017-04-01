Англия

Менеджер Челси Антонио Конте считает, что после поражения его команды в матче против Кристал Пэлас (1:2) чемпионская гонка в Премьер-лиги становится интереснее.

Серия Челси из 13 домашних побед подошла к концу, когда Уилфред Заха и Кристиан Бентеке ответили голами на точный удар Сеска Фабрегаса.

"Безусловно, для вас это хороший результат, потому что чемпионат становится интереснее", — сказал Конте на пресс-конференции после матча.

"Но я всегда говорил, что гонка окончена лишь тогда, когда ты выигрываешь ее математически. Иначе нужно бороться, нужно в каждом матче играть на победу".

"В Англии не бывает простых матчей. Все оставшиеся до конца сезона матчи будут очень трудными, как против Манчестер Сити, так и против команд из зоны вылета".

Сейчас преимущество Челси на вершине турнирной таблицы составляет семь очков, а в среду "синим" предстоит игра против Манчестер Сити.