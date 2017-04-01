Англия

Главный тренер Вест Бромвича Тони Пьюлис уверен, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо — отличный специалист.

В 30-м туре Премьер-лиги Манчестер Юнайтед не сумел распечатать ворота Вест Бромвича. Поединок завершился нулевой ничьей.

"Если бы мы вырвали победу в концовке встречи, это бы не соответствовало ходу событий на поле", — признал менеджер Вест Бромвича Тони Пьюлис.

"Я доволен теми усилиями и самоотдачей, которые сегодня демонстрировал ВБА. В МЮ собраны действительно хорошие игроки. Не важно, насколько хорошо ты укомплектован – ты всегда будешь на шаг позади".

"Наши игроки могли бы лучше контролировать мяч, но было просто великолепно набрать 1 пункт на Олд Траффорд. Команда была сегодня едина, взаимодействие – просто потрясающее".

"Жозе Моуриньо – топ-тренер. Нынешний год для него переходный. Я бы не рискнул ставить против того, что МЮ выиграет чемпионат в следующем сезоне. Жозе выйдет на трансферный рынок и заполучит нужных ему игроков".

МЮ в нынешнем сезоне проиграл лишь 3 раза, но из-за 11 ничьих занимает только 5-е место в Премьер-лиге после 28 сыгранных матчей.