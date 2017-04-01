Англия

Менеджер Лестер Сити Крейг Шекспир стал первым английским тренером, который выиграл свои первые четыре матча в Премьер-лиге.

До этого в истории Премьер-лиги только четырем менеджерам удавалось выиграть первые четыре матча у руля нового клуба — Пепу Гвардиоле (Манчестер Сити), Гуусу Хиддинку (Челси), Жозе Моуриньо (Челси) и Карло Анчелотти (Челси).

"Когда я смотрю на другие имена, то хочу ущипнуть себя", — сказал Шекспир.

"Когда о тебе упоминают в одном ряду с ними, это заставляет тебя гордиться".

Под руководством Шекспира в Премьер-лиге Лестер обыграл Ливерпуль (3:1), Халл (3:1), Вест Хэм (3:2) и Сток Сити (2:0).