Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба принял участие в тренировке Красных Дьяволов на Олд Траффорд после матча против Вест Бромвича.

Погба получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ростова и с тех пор французский полузащитник не появлялся на поле.

После ничьей против Вест Бромвича (0:0), некоторые игроки Юнайтед провели тренировочный матч, в котором принял участие и Погба.

Кроме того вновь помочь Юнайтед готовы Златан Ибрагимович и Андер Эррера, которые возвращаются после дисквалификаций.