Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба принял участие в тренировке Красных Дьяволов на Олд Траффорд после матча против Вест Бромвича.
Поль Погба, Getty Images
01 апреля 2017, 23:09
Погба получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ростова и с тех пор французский полузащитник не появлялся на поле.
После ничьей против Вест Бромвича (0:0), некоторые игроки Юнайтед провели тренировочный матч, в котором принял участие и Погба.
Кроме того вновь помочь Юнайтед готовы Златан Ибрагимович и Андер Эррера, которые возвращаются после дисквалификаций.