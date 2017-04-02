Англия

Football.ua представляет превью матча 30-го тура английской Премьер-лиги между Суонси и Миддлсбро.

Суонси – Миддлсбро

Воскресенье, 15:30, Суонси, Либерти Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Суонси: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Раутледж, Сигурдссон – Льоренте.

Миддлсбро: Вальдес – Барраган, Бернардо, Гибсон, Фабио – де Роон, Клейтон, Лидбиттер – Даунинг, Рамирес – Негредо.

Не сыграют: Ранхель, Дайер – Чемберс.

Под вопросом: Монтеро – Айяла, Френд.

Бомбардиры: Льоренте (11) – Негредо (6).

Судья: Роберт Мадли (22 матча, 89 желтых и 1 красная карточка – в среднем 4,09 карточки за игру).

Два поражения подряд привели к тому, что Суонси вновь находится в опасной близости от зоны вылета. Более того, Лебеди просто обязаны обыгрывать Миддлсбро – ведь Халл вчера свой поединок выиграл и теперь Суонси лишь по дополнительным показателям занимает 17-е место.

Подопечные Пола Клемента могут уповать на преимущество домашней арены – последние 3 игры перед своими фанатами Суонси выиграл.

Соперник у Лебедей как раз подходящий для набора 3 очков. Нет в этом сезоне команды, которая столь безнадежно играла бы в атаке, как это делает Миддлсбро. К сожалению для всех фанатов Речников, команда забила только 20 мячей за 28 игр и лишь благодаря надежной обороне отставание от спасительного 17-го места составляет только 5 пунктов. Закрытый стиль игры Миддлсбро раньше связывали с персоной главного тренера команды – Айтора Каранки. Но испанца уже нет в Боро – так может пора смене тренера наконец-то принести свои плоды?

Тренеры говорят:

Пол Клемент, Суонси: "Игра перед родными трибунами придает нам импульс. Мы сделаем все возможное, чтобы ним воспользоваться. Суонси выйдет на поле за победой".

Стив Агнью, Миддлсбро: "Мы не смогли добиться желаемого результата против Манчестер Юнайтед, но в той игре было много положительных моментов. Так что мы с оптимизмом ожидаем встречу с Суонси".

Интересные факты:

- Победа Миддлсбро в первом круге со счетом 3:0 так и остается единственным случаем, когда Речники в нынешней Премьер-лиге забивали больше 2 голов.

- В матчах с участием Суонси было забито наибольшее количество голов в нынешней АПЛ – 99, а в случае с Миддлсбро – наименьшее (53).

- Миддлсбро пропустил только 33 гола в нынешнем сезоне – меньше, чем Ливерпуль (36) и Арсенал (34).

- Только Джермейн Дефо (Сандерленд) поучаствовал в большей части голов своей команды (67%), чем Гилфи Сигурдссон из Суонси (53%).

прогноз 0:0

Евгений Музыка, Football.ua