Англия

Экс-главный тренер Челси Гуус Хиддинк заявил, что отказался от возможности возглавить Лестер после увольнения Клаудио Раньери.

Раньери уволили с поста менеджера Лис в февраля этого года, всего через девять месяцев после того, как итальянец привел команду к титулу АПЛ. К таким решительным действиям со стороны руководства клуба привели плохие результаты команды в текущем сезоне. Лестер находился практически в зоне вылета и был близок к вылету из розыгрыша Лиги чемпионов, после поражения от Севильи (1:2) в первом матче противостояния.

Место итальянского специалиста вскоре занял Крейг Шекспир, который был помощником Клаудио. После того, как командой начал руководить Крейг, дела Лестера резко пошли в гору. Лисы выиграли четыре матча в чемпионате подряд и вышли в четвертьфинал ЛЧ, где сыграют с Атлетико.

Однако до того, как руководства клуба объявило о назначение Шекспира, на место нового главного тренера активно сватали Гууса Хиддинка.

"Если быть точным, то я не разговаривал напрямую с Лестером. Они спросили меня не прямо, а косвенно, но я сказал нет", — цитирует голландца Sunday Times.

"Если вы решили уволить Раньери, то почему бы вам не попробовать его помощника. Шекспир знает клуб, знает игроков. Назначьте его и увидите, что произойдет, — сказал я. К счастью, я оказался прав".

Отметим, что Шекспир стал первым британским тренером, который выиграл 4 дебютных матча в АПЛ.