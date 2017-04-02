Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, зачем приехал в Англию.

Наставник Горожан заявил, что он перебрался в АПЛ, чтобы выигрывать титулы и матчи.

"Было бы слишком заносчиво думать, что я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола. Я здесь, чтобы выигрывать титулы и матчи, тогда болельщики будут довольны. После того, люди будут судить меня по той работе, которую я сделал", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Одни игроки скажут: "Пеп помог мне стать лучше", а в это же время другие футболисты скажут: "Пеп не слишком помог мне стать сильнее". Именно так это происходит во всех командах"

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Ман Сити сыграл 28 матчей и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 57 очков.

Напомним, что 2 апреля, в 30-м туре АПЛ Арсенал сыграет с Манчестер Сити на Эмирейтс. Начало матчча в 18:00.