Англия

Челси и Манчестер Юнайтед постараются летом переманить форварда Барселоны Неймара, которому надоело пребывать в тени Лионеля Месси.

Неймар перешел в Барселону из Сантоса летом 2013 года. По различным данным сумма трансфера составила около 90 млн евро. Бразилец сумел стать одним из лидеров Барселоны, но все же находится в тени другого форварда каталонцев – Лионеля Месси.

Неймар якобы недоволен таким положением вещей и не против сменить клуб.

The Times сообщают, что Челси и Манчестер Юнайтед намерены воспользоваться ситуацией и летом приложат все усилия, чтобы заполучить форварда.

Вполне возможно, что бразилец побьет трансферный рекорд – ведь его клаусула составляет 200 млн евро. Ранее были слухи, что манкунианцы намереваются отдать за Неймара 180 млн.

В нынешней кампании на счету Неймара 14 голов и 18 ассистов в 35 матчах во всех турнирах за Барселону.