Англия

Марку Силва на тренерской скамье — залог успеха в домашних поединках лиги уже более трех лет.

Силва пришел в Халл Сити по ходу текущего сезона. Руководство клуба надеется, что португалец сумеет спасти Тигров от вылета в Чемпионшип.

В 30-м туре АПЛ Халл на Кей Си Стэдиум обыграл Вест Хэм 2:1.

Таким образом, Марку Силва уже более трех лет не знает горечи поражений в домашних матчах чемпионатов. Об этом сообщает официальный твиттер Премьер-лиги. Марку за это время успел поработать с Эшторилом, Спортингом Л, Олимпиакосом и Халлом.

На данный момент в активе команды 27 пунктов. Она занимает 18-е место в Премьер-лиге.

В 31-м туре Тигры постараются продлить серию своего менеджера во встрече против Миддлсбро. Игра состоится 5 апреля.