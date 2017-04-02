Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил полузащитника команды Филиппе Коутиньо, который хорошо проявил себя в дерби с Эвертоном (3:1).

В 30-м туре Премьер-лиги Ливерпуль разобрался с Эвертоном 3:1. Филиппе Коутиньо забил победный гол во встрече, а также отдал голевую передачу на Дивока Ориги, который сделал счет 3:1.

"Мы много разговаривали с Коутиньо и Фирмино перед их отъездом в сборную Бразилии. Это совсем не здорово, что им приходится покидать клуб и отправляться куда-то, но я должен поблагодарить весь персонал сборной, ведь ребята вернулись в отличном настроении", — заявил Клопп.

"Филиппе отметился голом экстра-класса, а еще он отдал пас на Ориги. Это было очень-очень хорошее выступление от Коутиньо и он не был рад, когда я его заменил. Мне нравится целеустремленность Филиппе, но в матче с Эвертоном мы и так уже потеряли одного игрока атаки (Садио Мане – прим.), так что нужно было поберечь второго".

После 30 сыгранных матчей Ливерпуль занимает 3-е место в Премьер-лиге. Подопечные Клоппа могут пропустить вперед Ман Сити, если Горожане обыграют Арсенал.