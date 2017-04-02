Англия

Полузащитник Ливерпуля Лукас Лейва поделился своими впечатлениями после победы его команды в матче против Эвертона (3:1).

В матче в рамках 30-го тура АПЛ болельщикам предстояло увидеть Мерсисайдское дерби. Ливерпуль на Энфилде принимал Эвертон, Красные сумели одержать уверенную победу (3:1), несмотря на то, что в составе Ливерпуля отсутствовал основной полузащитник команды Адам Лаллана. Его место на поле занял Лукас Лейва, который сыграл свой 228-ой матч за Ливерпуль.

"Это была большая игра для нас. Дерби — всегда особенный матч, особенно когда мы играем дома и побеждаем", — приводит слова Лейвы официальный сайт Ливерпуля.

"У нас был всего один день на то, чтобы подготовиться к матчу, но мы все знали, как важно было победить и подняться в турнирной таблице".

"Команда знает, что эта победа значит для болельщиков. Мы сохранили Ливерпуль "красным"".

"Теперь нам нужно сосредоточиться на следующей игре и хорошо к ней подготовиться".

В следующем туре Ливерпуль дома будет принимать Борнмут. Матч состоится 5-го апреля в 22:00