Англия

Полузащитник Челси Эден Азар пока не собирается переходить в Реал.

В 30-м туре Премьер-лиги Челси дома уступил Кристал Пэлас 1:2.

"Здесь нечего говорить. Я иду от матча к матчу. Стараюсь играть как можно лучше. Вот и все", — заявил Азар после игры.

В последнее время слухи настойчиво прочат бельгийцу уход в Реал. Журналист спросил, собирается ли Эден в Испанию.

"Зачем вы желаете впутать меня в это г**но? Нет, мне в Челси очень хорошо. У меня остались еще дела здесь в этом году. У меня контракт с клубом до 2020 года. Вот и все, сейчас я здесь", — отрезал Азар.

В текущей кампании на счету бельгийца 11 голов и 5 ассистов в 27 матчах Премьер-лиги.