Англия

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен поделился мнением о игре с Эвертоном (3:1).

Хорватский защитник мерсисайдцев, который только оправился от травмы, поделился впечатлениями от победы в дерби над Ирисками.

"Приятно вернуться на поле после полуторамесячного отсутствия и выиграть дерби. С Эвертоном всегда тяжело играть, но мы заслуженно победили. У них был только один момент и они его реализовали. Ливерпуль показал свою игру. Мы остаемся в четверке и намерены выигрывать дальше", — цитирует Ловрена официальный сайт Ливерпуля.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за Ливерпуль 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.