Англия

Сразу два клуба АПЛ хотят приобрести форварда Манчестер Сити Вилфрида Бони.

Форвард Горожан попал в сферу интересов Вест Хэма и Эвертона. Об этом сообщает Tribalfootball.

Сообщается, что стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро. В январе 2015 года Бони был куплен Манчестер Сити за 32 миллиона евро у Суонси, но так и не смог пробиться в основу Горожан. В настоящее время игрок на правах аренды выступает за Сток Сити.

Контракт Бони с Горожанами рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Бони сыграл в английской Премьер-лиге 10 матчей, в которых забил два гола.