Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заинтересован сразу несколькими футболистами Тоттенхэма.

Хосеп Гвардиола раздумывает о серьезном усилении в летнее трансферное окно. Манчестер Сити проводит неудачный сезон, и тренер команды хотел бы видеть новые лица в составе. Среди кандидатур -сразу три футболиста Тоттенхэма.

В шорт-лист Гвардиолы вошли фланговые защитники Шпор Дэнни Роуз и Кайл Уокер, а также центральный полузащитник Деле Алли. Вопреки ожиданиям, Харри Кейна нет в списке желаемых трансферов испанца.

Характерно, что Тоттенхэм готов сесть за стол переговоров, однако суммы трансферов этих футболистов обещают быть внушительными. В частности, переход Роуза оценивается в 47 миллионов евро, тогда как Деле Алли и вовсе может стать самым дорогим британским игроком в истории, затмив трансфер Гарета Бэйла в Реал за 100 миллионов евро.