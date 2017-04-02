Англия

Вест Хэм Юнайтед на своем официальном сайте выступил с заявлением в поддержку главного тренера команды Славена Билича.

Руководство Вест Хэма не сомневается на счет главного тренера Славена Билича и полностью доверяет ему.

"Чтобы закончить спекуляции раз и навсегда, руководство Вест Хэма считает необходимым сообщить, что у нас есть стопроцентная вера в способность Славена Билича возглавлять наш клуб. Несмотря на слухи в СМИ, его работе ничего не угрожает. Совет знает, что Билич и его штаб пользуются полной поддержкой футболистов и болельщиков. Призываем всех фанатов команды объединиться вокруг главного тренера", - говорится в заявлении на официальном сайте Вест Хэма.

Накануне Молотобойцы в 30-м туре АПЛ в гостях уступили Халл Сити (1:2). В таблице команда Билича располагается на 14-й строчке, в шести очках от зоны вылета.