Англия

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо определился с трансферами, которые призваны вернуть клуб в гонку за чемпионский титул.

Жозе Моуриньо отметил, что главной целью МЮ на летнее трансферное окно является усиление полузащиты. По мнению португальца, в опорной зоне команды не хватает игрока топ-класса, что не позволяет бороться за титул.

Игрок Тоттенхэма Эрик Дайер и полузащитник Монако Темуе Бакайоко являются двумя главными целями, о чем Моуриньо сообщил руководству клуба. С уходом Шнайдерлина и Швайнштайгера в полузащите освободились места для новых исполнителей.

Дайер связан с Тоттенхэмом длительным контрактом и руководство Шпор может не согласиться даже на предложение в 47 миллионов евро, которое готовит Манчестер Юнайтед.

Сделка по Бакайоко выглядит более вероятной, однако МЮ следует выдержать конкуренцию с ПСЖ и Челси.