Англия

Полузащитник ПСВ Сим Де Йонг выразил желание вернуться в Ньюкасл, которому принадлежат права на игрока.

Нынешний сезон Сим де Йонг проводит в ПСВ на правах аренды. Голландец уже заявил, что в следующем сезоне вернется в Ньюкасл, чтобы биться за место в основе.

Игрок покинул Ньюкасл не только по причине вылета команды из АПЛ, но и неважного сезона, по ходу которого он забил лишь 1 гол в 21 матче чемпионата.

"Я надеюсь, они станут чемпионами, но даже если им это не удастся, я бы хотел быть частью их кампании в следующем сезоне. У Ньюкасла есть хороший план на будущее", — цитирует Де Йонга Chronicle.

Де Йонг перешел в Ньюкасл в 2014 году за 7 миллионов евро, однако не сумел проявить себя с лучшей стороны. В нынешнем сезоне игрок сыграл 21 матч за ПСВ, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.