Англия

Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заха в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

Кристал Пэлас готов предложить Вилфриду Заха новый контракт, который сделает его самым выскооплачиваемым игроком клуба. Таким способом клуб хочет обезопасить своего лидера от посяганий других клубов АПЛ.

В матче с Челси Заха забил уже шестой гол в чемпионате и помог команде одержать четвертую победу подряд. Ивуариец является одним из ключевых игроков команды в этом сезоне.

Тоттенхэм готовился сделать предложение по Заха этим летом, однако продление контракта может нарушить планы Шпор.

"Мы бы хотели удержать Уилфрид, мы сядем с ним и скоро поговорим. Это произойдет сразу, как мы обезопасимся от вылета", — обещает директор Пэласа Стив Пэриш.

В нынешнем контракте Заха нет прописанной суммы отступных, а его зарплата составляет 35 тысяч фунтов в неделю. По новому соглашению оклад Заха может увеличиться до 110 тысяч фунтов в неделю.