Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о причинах ничейного результата поединка против Арсенала.

В матче очередного тура АПЛ Горожане на выезде сыграли в ничью с командой Арсена Венгера – 2:2.

Примечательно, что по ходу поединка Сити дважды выходил вперед, однако каждый раз Арсенал находил силы для того, чтобы отыграться. По мнению Гвардиолы, причиной тому стала слишком пассивная игра его подопечных.

"В первом тамйме мы не играли. Забив гол, команда тут же забывала, как играть, не было достаточного настроя и желания. Кроме того, мы допускали слишком много ошибок при передачах из-за несогласованности".

"Во втором тайме Арсенал был лучше, но такое случается. У нас есть время, чтобы улучшить нашу игру", — сказал Гвардиола.

После отчетного поединка Манчестер Сити с 58-ю очками остался на 4-й позиции. Арсенал с 51-им пунктом продолжает занимать 6-е место.