Англия

Защитник Арсенала Лоран Косельни получил повреждение в поединке против Манчестер Сити.

Матч против команды Пепа Гвардиолы обернулся для Арсенала не только потерей очков, но и потерей своего ключевого защитника.

Как сообщает официальный Twitter Арсенала, в ходе поединка Лоран Косельны получил повреждение ахиллового сухожилия. Эту информацию подтвердил менеджер Канониров Арсен Венгер.

В поединке очередного тура АПЛ против Вест Хэма, который состоится в среду, Косельны участия не примет.

31-летний Лоран в нынешнем сезоне отыграл 27 матчей в чемпионате Англии, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.