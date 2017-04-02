Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер поделился эмоциями после матча чемпионата Англии с Манчестер Сити (2:2).

"В начале матча присутствовала нервозность. Переживал, что мы не сможем успешно начать игру из-за давления, которое на нас оказывают", — признался Венгер.

"Мы не смогли показать лучший футбол из-за этого давления, но показали единство и боролись до конца. Ничья — ну лучший результат для обеих команд. Но нам поможет такой результат, нам было важно не проиграть", — сказал тренер Арсенала.

"Идет жесткая битва за попадание в топ-4. Я профессионал и ране уже показывал,что я предан клубу. Я люблю Арсенал и не знаю, сколько я еще здесь буду работать. Продление контракта? Скоро о решении будет объявлено", — добавил французский тренер.

Напомним, что Арсенал и Манчестер Сити сыграли в результативную ничью.