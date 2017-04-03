Англия

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции сообщил, что защитник Арсенала Начо Монреаль признался ему, что арбитр не заметил чистый пенальти.

На последних минутах центрального поединка 30 тура первенства английской Премьер-лиги при счете 2:2 судья не заметил игру рукой в своей штрафной площадке защитника хозяев Начо Монреаля и не назначил пенальти, который мог бы принести гостям победу.

"Я обратил внимание арбитра на этот эпизод, но он проигнорировал это, — заявил тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола. — Но когда я после матча прямо спросил Монреаля, была ли рука — он ответил, что да. Увы, но судьи не увидели того, чему был свидетелем весь стадион".

На этом видео хорошо видно, что Гвардиола был прав: