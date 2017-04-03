Англия

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен ведет переговоры с представителями клуба о продлении соглашения.

В конце марта британская пресса сообщила, что Ливерпуль вступил в переговоры с Ловреном по поводу продления действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2019 года.

"Переговоры по поводу продления контракта проходят хорошо. Прогресс есть. Надеюсь, что все окончательно прояснится в следующем месяце", — сказал Ловрен.

"Я уже неоднократно высказывался по поводу своего будущего. Я счастлив в Ливерпуле. Хочу улучшать свой футбол, показывать хорошую игру и полностью отдаваться своему клубу".

В текущем сезоне Ловрен провел за Красных 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.