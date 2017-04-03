Англия

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес можеть быть наказан за свои резкие высказывания в адрес журналистки.

Инцидент произошел еще 18 марта после матча Сандерленда и Бернли, однако ход этому дел был дан только сейчас.

Тогда Черные коты сыграли с Бернли вничью 0:0, а после матча Мойес как обычно отправился давать комментарий.

Вопрос журналистки BBC Вики Спаркс о возможном увольнении раззадорил Мойеса, и он сказал следующее: "Вы можете получить пощечину, даже несмотря на то, что вы женщина". При этом тренер говорил это со смехом.

This is disgraceful. David Moyes cannot get away with these sexist threats — the @FA must take action immediately. pic.twitter.com/kcMSQFmI7g — Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) 3 апреля 2017 г.

Как информирует The Guardian, после этих слов Мойес добавил, что журналистке следует быть осторожнее. По информации источника, за эти слова тренер может быть дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англией.

Сам же Мойес уже признал свою вину и даже извинился перед журналисткой.

​"Это были эмоции. Я глубоко сожалею о своих словах. Я не такой человек. Признаю свою ошибку. У меня уже был разговор с этой девушкой, и она приняла мои извинения", — сказал наставник.