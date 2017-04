Инцидент произошел еще 18 марта после матча Сандерленда и Бернли, однако ход этому дел был дан только сейчас.

Тогда Черные коты сыграли с Бернли вничью 0:0, а после матча Мойес как обычно отправился давать комментарий.

Вопрос журналистки BBC Вики Спаркс о возможном увольнении раззадорил Мойеса, и он сказал следующее: "Вы можете получить пощечину, даже несмотря на то, что вы женщина". При этом тренер говорил это со смехом.

This is disgraceful. David Moyes cannot get away with these sexist threats — the @FA must take action immediately. pic.twitter.com/kcMSQFmI7g