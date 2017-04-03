Англия

Левый защитник Манчестер Сити Гаэль Клиши выступил со словами поддержки в адрес своего бывшего менеджера Арсена Венгера.

Действующий контракт Венгера с Арсеналом заканчивается этим летом, и он пока не объявил, станет ли подписывать новый контракт с клубом.

Арсенал выиграл только три из последних десяти матчей — два из которых в Кубке Англии против представителей Национальной лиги Саттон Юнайтед и Линкольн Сити — и занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Тем не менее, бывший защитник Канониров Клиши не считает, что изменения на тренерском посту приведут к улучшениям при текущей клубной структуре.

"Я считаю, что он подходящий человек для Арсенала", — сказал Клиши.

"Он был подходящим человеком на протяжении очень многих лет. Если клуб будет тратить больше денег, и они подпишут необходимых игроков, то Венгер вообще будет идеальным человеком для них".

"Если вы уберете его и назначите кого-то другого при текущей структуре, то улучшит ли это ситуацию? Добьется ли новый тренер большего успеха? Я в этом не уверен".

"Не думаю, что любому другому менеджеру было бы по силам добиться того, чего добился Венгер за последние 10 лет".

"Людям всегда хочется чего-то нового, потому что они привыкают к старому, но в большинстве случаев это приводит лишь к ухудшениям, поэтому нужно быть осторожными со своими желаниями".