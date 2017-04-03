Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поразмыслил над перспективами своей команды обогнать Челси в турнирной таблице и финишировать на первом месте.

О возможном чемпионстве Тоттенхэма активно заговорили после поражения Челси от Кристал Пэлас (1:2).

До конца чемпионата Англии Челси и Тоттенхэму предстоит сыграть по 9 матчей, а отставание Шпор от Пенсионеров составляет 7 очков.

"Сможем ли мы догнать Челси? Это футбол. Здесь может произойти все что угодно. Вера — это самое главное в футболе. В этой игре нет ничего невозможного. Мы должны продолжать идти вперед и побеждать в каждой игре", — сказал Почеттино.

В оставшихся матчах Тоттенхэм сыграет со Суонси (в гостях), Уотфордом (дома), Борнмутом (д), Лестером (г), Кристал Пэлас (г), Арсеналом (д), Вест Хэмом (г), Манчестер Юнайтед (д) и Халл Сити (г).