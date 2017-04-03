Англия

Юный полузащитник Ирисок Том Дэвис заключил с клубом долгосрочное трудовое соглашение.

Как информирует официальный сайт Эвертона, Дэвис поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2022 года.

Дэвис является воспитанником Эвертона. За первую команду клуба игрок дебютировал в апреле 2016 года, а свой первый гол за Ирисок англичанин забил в январе этого года в ворота Ман Сити.

"Получить шанс в первой команде Эвертона значит для меня невероятно много. Я пытаюсь совершенствоваться с каждым днем, и я очень счастлив, что мне дают шанс", — поделился Дэвис своими эмоциями после подписания контракта.

В текущем сезоне Дэвис сыграл за свою команду 16 матчей в АПЛ, забил один гол и отметился тремя результативными передачами.