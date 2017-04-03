Юный полузащитник Ирисок Том Дэвис заключил с клубом долгосрочное трудовое соглашение.
Том Дэвис, фк эвертон
03 апреля 2017, 19:57
Как информирует официальный сайт Эвертона, Дэвис поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2022 года.
Дэвис является воспитанником Эвертона. За первую команду клуба игрок дебютировал в апреле 2016 года, а свой первый гол за Ирисок англичанин забил в январе этого года в ворота Ман Сити.
"Получить шанс в первой команде Эвертона значит для меня невероятно много. Я пытаюсь совершенствоваться с каждым днем, и я очень счастлив, что мне дают шанс", — поделился Дэвис своими эмоциями после подписания контракта.
В текущем сезоне Дэвис сыграл за свою команду 16 матчей в АПЛ, забил один гол и отметился тремя результативными передачами.