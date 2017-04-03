Англия

В ближайшее трансферное окно в Манчестер Сити могут произойти кардинальные изменения.

Как информирует The Telegraph, в первую очередь Горожане планируют оформить трансферы футболистов, которые сейчас на правах аренды играют за другие команды.

Речь идет о Джо Харте (Торино), Самире Насри (Севилья), Эльякиме Мангала (Валенсия), Вилфриде Бони (Сток Сити) и Джейсоне Денайере (Сандерленд).

Также в Ман Сити рассчитывают продать Венсана Компани, который только и делает, что пребывает в лазарете и бразильца Фернандо, окончательно потерявшего место в составе.

Кроме того, клуб рассматривает вариант с продажами Клаудио Браво, Александра Коларова и Нолито. Трансферы этих игроков зависят от интересов других клубов, а также покупок Ман Сити.

Издание отмечает, что руководство Горожан рассчитывает продать футболистов на 100 миллионов фунтов.